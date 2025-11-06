日本サッカー協会(JFA)は6日、国際親善試合(14日ガーナ戦、18日ボリビア戦)に臨むメンバーを発表しました。久保建英選手や上田綺世選手、遠藤航選手など、ヨーロッパのクラブで活躍する主力選手が名前を連ねる中、GK小久保玲央ブライアン選手、MF北野颯太選手、FW後藤啓介選手の3選手が初招集となりました。会見に出席した森保一監督は、初招集の3人について「ヨーロッパのクラブで監督に評価され、レギュラーとして安定して試合に