ボクシングＷＢＡ世界バンタム級王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が１２月１７日に東京・両国国技館で、同級暫定王者ノニト・ドネア（４２）と団体内統一戦を行うことが６日、主催者の帝拳から発表された。堤は２月に初防衛後、目の手術を受けて休養王者扱いとなり、正規王者だったアントニオ・バルガス（２９）＝米国＝と対戦予定だったが、バルガスがしばらく試合から遠ざかるため変更となり、急きょ世界５階級制覇王者と