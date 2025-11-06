日本でも活躍する韓国歌手のソン・シギョン（４６）が、１０年以上一緒に働いていたマネジャーにより金銭的被害に遭っていたことが最近明らかになった。そして４日、公演スタッフがＳＮＳで内部告発しネット上で論争が巻き起こっていると５日、現地メディアのインサイトなどが報じた。記事によると、ソン・シギョンの公演スタッフの一人が知人のインスタグラムを通して、すでに退社したことが伝えられた前マネジャーの横領疑惑