人身被害が深刻化する秋田県からの緊急要望を受け、防衛省は5日、「クマ対策支援」のため陸上自衛隊を派遣した。同日、小泉進次郎防衛大臣は自身のX（@shinjirokoiz）を通じて活動内容を明らかにした。【写真】クマを捕獲する200キロの箱罠を運ぶ自衛隊員たち小泉氏によると、5日午前に防衛省と秋田県の間で活動内容などを協議し、自衛隊派遣の合意が成立した。午後には陸上自衛隊秋田駐屯地の第21普通科連隊が、現地で約200キロの