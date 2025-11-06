＜TOTOジャパンクラシック初日◇6日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会の第1ラウンドが終了した。2週連続優勝を狙う山下美夢有が16番から3連続バーディを奪うなど、ボギーフリー「65」をマーク。畑岡奈紗と並び、7アンダー・首位で滑り出した。【写真】“モスクワの妖精”グセバがチップインバーディ2発！6アンダー・3位に大会通算3勝の申ジエ（韓国）。5アンダー・4位タイにはいずれも米