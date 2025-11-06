広島、巨人などで活躍した元プロ野球選手で解説者・実業家の金石昭人氏（64）が6日までに自身のインスタグラムを更新。超人気歌手との意外な関係を明かした。「カネやんファミリー」とつづり、2枚の写真を投稿。「60年の付き合いの岐阜の幼なじみその息子はimase」とつづり、幼なじみの息子がシンガー・ソングライターのimaseであることを明かした。「念願叶って寿司やに来店してくれました」と記し、自身の経営するすし屋