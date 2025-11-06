歌手の工藤静香(55)が広々とした自宅で、愛犬とハグする動画を公開。「愛がいっぱいですね」「癒やしでしかない」など、多くの反響が寄せられている。【映像】“すんごい豪邸”と話題の自宅これまで、Instagramで「すんごい豪邸」「こっ、公園ですか!?」と話題になった自宅の庭や、愛犬たちに作った料理など、プライベートの様子を発信してきた工藤。愛犬・エトワールくんとハグする動画に反響2025年11月5日は、広々とした自