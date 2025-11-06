◇NBAレイカーズ118ー116スパーズ（2025年11月5日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（27）が5日（日本時間6日）の本拠地スパーズ戦に先発出場。勝負所で3Pシュートを決めるなど15得点の躍動。チームもルカ・ドンチッチの大活躍で最大12点差をひっくり返す逆転勝利。今季初の5連勝を飾った。この日は、ワールドシリーズ（WS）2連覇を果たしたロサンゼルス・ドジャースの選手たちが来場。試合中にはセレ