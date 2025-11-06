俳優の杉浦太陽が5日に自身のアメブロを更新。第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの成長についてつづった。【映像】辻󠄀希美の長女・希空 美脚際立つミニ丈コーデこの日、「日に日に変化するね」というタイトルでブログを更新。「ユメちゃん 日に日に変化する時期」と報告した。続けて「ホントにコアの赤ちゃんの頃にそっくり」と述べ、三男・幸空（こあ）くんの赤ちゃんの頃に似ているという、次女の写真を披露