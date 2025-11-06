山口紗弥加が坊主姿を披露！ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING/ミス・キング』第6話での覚悟のヴィジュアルに「こわい」「うわ…」「女でも棋士になれることを証明したかったのに挫折したのか」などと衝撃の声が上がっている。【映像】山口紗弥加の激変・坊主姿山口が演じるのは、棋士としての頭角を現す飛鳥（のん）の前に立ちはだかる結城香。彰一の再婚相手であり、あらゆる手を使って飛鳥をひねりつぶそうとする。そればか