秋田・大館市の住宅の敷地で5日、クマ1頭が目撃されました。市が箱わなを設置し、一夜明けた6日朝に捕獲されました。5日正午ごろ、大館市の住宅の敷地で体長約60cmのクマ1頭が目撃されました。クマはその場にとどまったため、市は住宅の敷地に箱わなを設置し、一夜明けた6日朝に捕獲されました。現場はJR大館駅から南に約600メートルで、住宅が立ち並んでいるほか、飲食店や宿泊施設などがある地域です。周辺では5日、4件のクマの