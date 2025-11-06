メーガン妃が約８年ぶりに女優に復帰することが分かった。英紙サンが６日、報じた。メーガン妃は「エミリー、パリへ行く」（２０２０年）で知られるリリー・コリンズをはじめ、ジャック・クエイド、ブリー・ラーソン、ヘンリー・ゴールディングらが出演するコメディー映画「クローズ・パーソナル・フレンズ」の撮影に臨んでいるという。８年前に女優業を引退したメーガン妃は６日、ルイジアナ州パサデナにあるアマゾンＭＧＭ