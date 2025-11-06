マルタイ [福証] が11月6日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比31.3％減の2.3億円に落ち込み、通期計画の5.5億円に対する進捗率は43.1％にとどまり、5年平均の56.0％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比10.1％減の3.1億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期