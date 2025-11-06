ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO=49）が日本時間5日、米スタンフォード大を訪れ、10月のNPBドラフトで1位指名した同大の佐々木麟太郎（20）に挨拶した。【家庭の事情】4位 宇野真仁朗 名門・桐蔭学園で元阪神関川と副主将を務めた父、早実近くに2人で暮らして支えた母城島CBOはDeNAとの競合の末に引いた当たりくじを王貞治球団会長（85）と自身のサインを入れて手渡した。佐々木との入団交渉は来