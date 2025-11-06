1960年代のプロ野球で活躍した広瀬叔功氏が2日に心不全で亡くなったことが、5日にわかった。89歳だった。南海の黄金期に俊足巧打の1番打者として活躍し、プロ野球歴代2位の596盗塁をマーク。1978年からは南海の監督も務めた。現役時代に対戦経験のある元東映、巨人投手の高橋善正氏（81）が「投手の立場からすれば、広瀬さんほどイヤらしい打者はいなかった」と振り返る。歴代3位通算320勝・小山正明さんを悼む…とにかく、カッ