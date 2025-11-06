ファジアーノ岡山／佐藤龍之介 選手2025年10月 日本サッカー協会は11月14日と18日に日本で開催されるキリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表を6日発表し、J1・ファジアーノ岡山から佐藤龍之介選手が選ばれました。 佐藤選手はJ1のFC東京から2025年シーズンにファジアーノに加入したミッドフィールダーで、ここまで25試合に出場しチームトップの6得点を挙げるなど