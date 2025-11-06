◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ（１２月１７日、東京・両国国技館）ＷＢＡ世界ライトフライ級チャンピオン高見亨介（２３）＝帝拳＝が、１２月１７日に両国国技館でＷＢＯ世界同級王者レ