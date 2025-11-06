きょうは、日本時間午後９時に英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果や議事録に加え、金融政策報告も発表され、さらに同午後９時半にはベイリー総裁の会見も行われるスーパーサーズデーとなっている。市場では政策金利は現行の４．００％に据え置かれるとの見方が優勢で、声明や票の分かれ具合、金融政策報告、ベイリー総裁の会見が焦点になっている。６－８月の英失業率は５ᦁ