大阪城ホールは、２０２６年１月１５日から２８日までの２週間改修工事のため休館すると、このほど発表した。２７年１月中旬から約２か月間の大規模改修工事を予定している。１９８３年にオープンした同会場は、最大１６０００人を収容するアリーナ形式の多目的ホール。大阪府で行われるコンサートやイベントのメイン会場として使用されることが多く、１１月６日は堂本光一、１１月９日はＢＥ：ＦＩＲＳＴがコンサートを行う