ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が５日（日本時間６日）、クリプトドットコム・アリーナで行われたレーカーズ−スパーズ戦に登場。オシャレな私服スタイルでファンの大歓声を浴びた。この日はスネル、グラスノーらワールドシリーズ連覇を果たしたドジャース戦士たちが招待された。コート中央で紹介されると、スタンドからは大歓声が降り注ぎ、スネルが優勝トロフィーを掲げた。ベッツも左手をあげながらクールに応え、黒で