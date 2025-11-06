サッカー国際親善試合のガーナ戦とボリビア戦に臨む日本代表メンバーを発表し、記者会見する森保監督＝6日、東京都内日本サッカー協会は6日、ガーナ戦（14日・豊田スタジアム）とボリビア戦（18日・国立競技場）に臨む日本代表に久保（レアル・ソシエダード）上田（フェイエノールト）ら26人を選んだと発表した。三笘（ブライトン）は選ばれなかった。年内最後の活動となる。GK小久保と後藤（ともにシントトロイデン）、北野（