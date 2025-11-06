俳優高橋英樹（81）が6日、都内で行われた「NEW YOUNG OF THE YEAR 2025」授賞式に出席した。年齢に関係なく前向きに人生を愉しむ「新しい若さ」を体現する人たちをたたえるもので、今回が初開催。Over60部門を受賞し「一生懸命頑張ってきてよかったなと思います。健康でいたおかげかなと思います。みなさんも健康に気をつけて頑張っていただきたいと思います」とあいさつした。芸能人生の転機についても語り、元フジテレビアナウ