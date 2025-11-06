高津さんのラテアート【画像を見る】えっ？！こんな飲み方もあり？！コーヒーを楽しむ驚きのアイデア「朝の一杯」「仕事の合間に」など、私たちの日常に欠かせないコーヒー。でも、毎日なんとなく同じように淹れていませんか？ 実はちょっとしたコツで、いつものコーヒーが驚くほどおいしくなるんです。Instagramで大人気のコーヒー愛好家・高津 晶史さん（@kou.003）に、おうちコーヒーを格上げする簡単なテクニックを教えてもら