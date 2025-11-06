11月5日に千葉ポートアリーナで行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第8節、群馬クレインサンダーズ対アルティーリ千葉で、群馬の辻直人がキャリアの大きな節目となる記録を達成した。この試合で3ポイントシュートを決め、Bリーグの前身であるJBL／NBL時代からのキャリアを合算した「トップリーグ通算3ポイントシュート成功数」で1500本の大台に到達。