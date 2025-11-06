鶴岡市によりますと、きょう午前１１時５０分ごろ、鶴岡市日枝字小真木原地内の田んぼでクマ1頭が目撃されました。その後、北方向に移動していったということです。 【写真を見る】体育館や公民館近くでクマ目撃市が注意呼びかけ（山形・鶴岡市） 体長はおよそ１メートルだということです。 また、きょう午前９時ごろ、鶴岡市越中山字谷口地内の谷口公民館付近で子クマ1頭（体長不明）が目撃されました。 その後のクマ