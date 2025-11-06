日本サッカー協会は11月６日、キリンチャレンジカップの２連戦に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保ジャパンは14日にガーナ代表（豊田スタジアム／愛知）、18日にボリビア代表（国立競技場／東京）と対戦。今回のメンバーには、北野颯太、小久保玲央ブライアン、後藤啓介の３人が初招集。一方で伊東純也や三笘薫はコンディション不良のため選外となった。招集メンバーは以下のとおり。GK早川友基（鹿島アントラーズ）