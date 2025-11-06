■台風25号(カルマエギ) 【画像】全国の天気を地方ごとに 2025年11月06日12時45分発表 6日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    非常に強い存在地域    南シナ海中心位置    北緯13度10分 (13.2度)東経111度30分 (111.5度)進行方向、速さ    西 30 km/h (16 kt)中心気圧    940 hPa中心付近の最大風速 &#