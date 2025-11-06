日本サッカー協会は11月６日、ガーナ戦（14日）とボリビア戦（18日）に挑む日本代表メンバー26人を発表した。北中米ワールドカップのアジア予選を含め、これまで中心となってプレーしてきたスポルティングのMF守田英正は、３月以来の招集が期待されていたが、今回も選外となった。森保一監督は30歳のボランチが招集外となった理由について、「アジア予選では中心選手としてチーム勝たせてくれた、素晴らしい選手だなと思って