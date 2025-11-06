2025年11月5日、中国新聞網は、中国サッカー協会が新しい中国代表監督に邵佳一（シャオ・ジアイー）氏を招へいしたと報じた。記事によると、同協会は5日に通知を出し、公開選抜を行った結果、邵氏を新しい代表監督に招へいすることを決定した。新監督の選抜に当たって協会は、中国代表の競技レベルと国際サッカー連盟（FIFA）ランキングの持続的な向上、そして「2030年ワールドカップ（W杯）出場」という目標を掲げていた。邵氏は1