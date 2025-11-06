ソケッツ [東証Ｓ] が11月6日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常損益(非連結)は1700万円の黒字(前年同期は8100万円の赤字)に浮上し、従来予想の200万円の黒字を上回って着地。 併せて、通期の同損益を従来予想の1500万円の黒字→3200万円の黒字(前期は8000万円の赤字)に2.1倍上方修正した。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同