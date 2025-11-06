プロ野球・阪神は6日、今季1・2軍打撃巡回コーディネーターを務めた和田豊氏がヘッドコーチに就任することを発表しました。今季、阪神は85勝54敗4分で2年ぶりのリーグ優勝を達成。日本シリーズではソフトバンクに敗れました。藤川球児監督のもと今年はヘッドコーチを置いておらず、新たな体制で新シーズンを迎えます。