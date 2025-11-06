脊髄梗塞から歩けるまでに回復した“ひろみちお兄さん”ことタレントの佐藤弘道(57)が、初孫にミルクを飲ませ、溺愛する様子を公開した。【映像】初孫（別カット）＆長男夫婦の顔出しショット2024年6月、脊髄梗塞を発症し下半身麻痺となり歩けなくなったことを明かしていた佐藤。8月には治療や懸命なリハビリを続け、歩けるまでに回復したことを報告していた。その後は仕事に励む様子や長男が結婚したことなど、仕事やプライベ