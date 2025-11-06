大阪市鶴見区と大阪府大東市にまたがる道路沿いで開かれる「中国朝市」で、露店の調理器具を洗った汚水を歩道に流したとして、府警鶴見署は５日、いずれも食品販売店（大東市）の中国人従業員で３０歳代の男２人と、店の運営会社を廃棄物処理法違反（投棄禁止）容疑で書類送検した。同署への取材でわかった。同署によると、２人は昨年５月８日、揚げパンなどの調理に使った器具を洗剤で洗い、店の前の歩道に流した疑い。１人は