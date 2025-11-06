１５日に開幕する聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）で、日本代表選手団で最高齢の高桑昭紀選手（８４）（金沢市）が射撃に出場する。競技を始めて５０年あまり。「ライフル銃は相棒。入賞して、年齢も障害も関係なく活躍できるんやと思ってほしい」と奮闘を誓う。（金沢支局平松千里）出場する「５０メートルライフル伏射」は、うつぶせの姿勢から制限時間５０分の間に５０メートル