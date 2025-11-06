今年の菊花賞（ＧＩ）で史上初の３連覇を果たした京都市在住のフランス人騎手クリストフ・ルメールさん（４６）が６日、同市中京区に競馬をテーマにしたカフェをオープンさせた。売り上げの一部は引退競走馬の支援団体に寄付するという。ルメールさんは、２０１５年から日本中央競馬会（ＪＲＡ）に所属。７度、年間最多勝利騎手に輝くなど活躍を続ける。店は、自身のイニシャルを冠した「ＣＬＦＡＳＨＩＯＮ＆ＣＡＦＥ」（