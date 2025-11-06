森保監督が初招集の3人について話した日本サッカー協会（JFA）は11月6日、キリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表（SAMURAI BLUE）メンバーを発表した。都内で行われた会見に出席した森保一監督が、3人の初招集について「その後の成長も日本のための戦力になってくれるかなという期待も込めて招集させていただきました」と選出理由を説明した。森保監督率いる日本代表は11月シリーズで14日にガーナ代表（豊田）、18日にボリ