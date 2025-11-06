ハウステンボスにて、2025年11月7日よりクリスマスイベント“European Holy Christmas2025”が開催されます。期間中、タワーシティ 1Fの長崎洋食「とっとっと」では、「クリスマストルコライス」が登場します！ ハウステンボス／とっとっと「クリスマストルコライス」  価格：2,500円提供期間：2025年11月07日〜2026年01月05日販売店舗：タワーシティ 1F 長崎洋食「とっとっと」“European Holy Christmas2025”の