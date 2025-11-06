10月28日に韓国デビューした9人組グローバルグループ・&TEAMのTAKIが、体調不良のため、ファンサイン会を欠席することが6日、公式ファンコミュニティ「Weverse」を通じ、発表された。【写真】“仲良し”ENHYPEN・SUNOOと&TEAM・TAKIが息の合ったダンス&TEAMが所属する「YX LABELS」は「&TEAMのメンバーTAKIが体調不良により、本日（11月6日）5:30PM、8:30PM（KST）に予定しております&TEAM KR 1st Mini