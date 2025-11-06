ゴディバ ジャパンは、ドバイチョコレートにインスパイアされた「ミルクチョコレートタブレット ピスタチオ&クリスピーカダイフ」(180g、税込4,320円)を、2025年11月7日からゴディバ オンラインショップで販売する。期間･数量限定、無くなり次第終了。ドバイチョコレートとは、タブレットチョコレートの中に、ピスタチオのペーストと「カダイフ」と呼ばれる中東のフライ麺が入っているチョコレートのこと。ザクザクとした新食