（左から）巨人の岡本和真内野手、ヤクルトの村上宗隆内野手【ニューヨーク共同】米大リーグの公式サイトは5日までにプロ野球からメジャー入りを目指す注目選手を紹介し、巨人の岡本和真内野手やヤクルトの村上宗隆内野手らが取り上げられた。記事では今オフの移籍市場の鍵に長打力を挙げた。岡本が自己最多の41本塁打を放った2023年まで、6年連続30本以上を記録したことを伝え、移籍先の有力候補には主砲アロンソがフリーエー