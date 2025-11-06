総合格闘家の朝倉未来は5日、自身のYouTubeチャンネルを更新。12月31日に開催される「RIZIN師走の超強者祭り」で現フェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）と対戦することを報告した。朝倉は「死ぬかも分からない試合。今回が最後だと思って臨む」と述べ、16戦全勝全フィニッシュの25歳に全力挑戦することを宣言した。 ■「最後のさいたま」 朝倉がRIZIN10周年記念大会で“史上最強”の強敵に挑む。