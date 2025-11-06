米ボストンの放送局『NESN』が5日（日本時間6日）、公式サイトでドジャースの大谷翔平投手に言及。ワールドシリーズ（WS）での打撃成績に触れ、「私たちはオオタニを十分に評価できているのだろうか？」と投げ掛けた。 ■打率は並ぶもOPSで圧倒 『NESN』は「WSの驚くべき統計は、彼の存在感を再認識させるものだ。私たちはオオタニを十分に評価できているのだろうか？」と題し、記事を展開した。同局はまず、