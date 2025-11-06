5日夜、由利本荘市の由利工業高校の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、5日午後7時ごろ、由利本荘市石脇の由利工業高校のグラウンドにクマ1頭がいるのを、男子生徒が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったといことです。警察が注意を呼びかけています。