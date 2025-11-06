11月5日（現地時間4日、日付は以下同）。ゴールデンステイト・ウォリアーズは、ホームのチェイス・センターでフェニックス・サンズを118－107で下し、ウェスタン・カンファレンス6位の5勝3敗とした。 ウォリアーズではステフィン・カリーが28得点4リバウンド3アシスト、5本の3ポイントシュートを沈めたモーゼス・ムーディーが24得点5リバウンド2アシス