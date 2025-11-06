『ミュージカル「東京リベンジャーズ」リベミュ祭東卍ROCK 百花東卍の乱』が2025年10月～11月東京・日本青年館ホール、大阪・森ノ宮ピロティホールにて開催されます！ Ⓒ和久井健・講談社/ミュージカル「東京リベンジャーズ」製作委員会 本公演は、漫画『東京卍リベンジャーズ』を原作とした、ミュージカル「東京リベンジャーズ」初のライブ公演です。構