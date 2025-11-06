E&Iクリエイション株式会社は、AstrHoriの交換レンズ「AstrHori 9mm F2.8」を11月6日（木）に発売した。希望小売価格は3万3,000円。 APS-C／マイクロフォーサーズフォーマットのイメージセンサーに対応した超広角単焦点レンズ。フォーカシングはマニュアル。 レンズ構成は8群11枚（EDレンズ3枚、非球面レンズ2枚含む）。諸収差を抑制し、周辺までシャープな描写を実現した