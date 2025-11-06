米沢市によりますと6日、午前10時30分ごろ、山形市米沢市大字三沢地内でクマ1頭(体長不明)が目撃されました。 【写真を見る】米沢市三沢でクマ1頭目撃市が注意呼びかけ（山形） 市が注意を呼びかけています。