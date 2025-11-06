■クールなダンスとキュートなやりとりのギャップに注目 【動画】Snow Manの「BOOST」リレーダンス Snow Man公式TikTokにて、「BOOST」リレーダンス動画が公開された。「BOOST」はSnow Manのニューアルバム『音故知新』に収録されている楽曲。 黒のエナメルやレザーなど光沢のある衣装姿で一列に並んだメンバーが、フレーズごとにダンスを踊っては捌けていく動画となっている