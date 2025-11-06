SPEEDの島袋寛子（41）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。故郷の海で自然体の姿を見せるプライベートショットを披露した。【写真】「沖縄の景色すっごく似合います」故郷・沖縄の海で自然体な笑顔を見せる島袋寛子島袋は「少しの時間 家族と海へ 2025年もあと2ヶ月 楽しみながら元気にがんばるぞ よっしゃ！ #秋の沖縄 #いつもありがとう」とつづり、美しい海での自身のショットを計3枚アップした。この投稿にファン