ボクシングの帝拳プロモーションは6日、都内で会見を開き、12月17日に両国国技館で世界戦興行「U-NEXT BOXING 4」を開催すると発表した。WBA世界バンタム級タイトルマッチで王者・堤聖也（29＝角海老宝石、12勝8KO3分け）が5階級制覇の暫定王者ノニト・ドネア（42＝フィリピン、43勝28KO8敗）と対戦するほか、WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介（23＝帝拳、10勝8KO）がWBO同級王者レネ・サンティアゴ（33＝プエルトリコ、14勝